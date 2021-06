BARIRI: Sindicato e Santa Casa marcam nova reunião

Representantes da Santa Casa de Bariri e do SindiSaúde, sindicato que representa os funcionários do hospital, decidiram discutir a situação dos trabalhadores em nova reunião, marcada para as 18h de quinta-feira (17).

No encontro desta segunda-feira (14) as partes não chegaram a acordo. O sindicato pleiteia o pagamento do salário de maio e o acerto de atrasos em relação a férias e FGTS e o cumprimento de acordo coletivo negociado entre as partes.

Na reunião, a direção da Santa Casa apontou que o maior entrave são os bloqueios judiciais dos repasses que caem na conta do hospital.

Até quinta-feira a gestão da Santa Casa tentará apresentar uma solução para isso.

Edna Alves, presidente do SindiSaúde, diz que a greve não está descartada. Outra possibilidade é o pedido de demissão em massa dos funcionários do hospital baririense.