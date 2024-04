Bariri: Semana missionária inicia programação dos 70 anos das irmãs claretianas

De 1º a 5 de maio, será realizada a 1ª Semana Missionária em Bariri, que dá início à programação em comemoração aos 70 anos de presença em Bariri das religiosas da Congregação das Missionárias de Santo Antônio Maria Claret, conhecidas como irmãs claretianas.

A ação tem a participação da comunidade católica, em especial, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, Lar Vicentino, Creche Madre Leônia e do grupo de evangelização.

Até o momento, a 1ª Semana Missionária de Bariri conta com a adesão de 30 pessoas, que estão recebendo preparação espiritual. O primeiro encontro ocorre nesta terça-feira (23), com orientação do casal Dirceu e Sônia Mazotti, e também Lucila Lobato Foloni.

Na próxima segunda-feira (29), o grupo será reforçado pela chegada de sete irmãs missionárias claretianas de Londrina (PR), Catanduva e São Paulo, que vão participar da missão.

No mesmo dia, às 19h, Padre Ériko celebra a missa de envio dos missionários, às 19h, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores de Bariri.

De 1º a 5 de maio a primeira missão vai ser realizada junto aos moradores dos bairros Jardim Yang 1, 2 e 3 e do Jardim Lucyla. Eles vão receber a visita dos missionários, que trabalham sempre em dupla.

Segundo as irmãs, a missão claretiana já ocorre em diversos países e continentes, entretanto em Bariri será pela primeira vez, com o intuito de permanecer durante os próximos anos.