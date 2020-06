BARIRI: Prefeitura publica novo decreto sobre abertura do comércio

Arquivo/Candeia

A prefeitura de Bariri publicou na terça-feira (16) novo decreto sobre a abertura de serviços não essenciais, como o comércio.

O intuito é normatizar a questão de acordo com o “Plano São Paulo de Retomada Consciente”, do governo estadual.

A partir de agora, os estabelecimentos e atividades considerados não essenciais deverão operar com 20% de sua capacidade, somente de segunda à sexta-feira.

O comércio em geral poderá abrir das 10h às 16h. Bares, restaurantes e similares, clínicas de estética e escritórios podem funcionar de segunda a sexta-feira, no limite de quatro horas seguidas, a critério do estabelecimento.

O decreto autoriza o funcionamento aos finais de semana e feriados somente nos sistemas “delivery” ou “drive thru”.

Alguns itens estão em desacordo com a fase laranja do Plano SP (onde a região de Bauru está no momento), como o horário de abertura do comércio e o funcionamento de bares e restaurantes de forma presencial.