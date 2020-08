BARIRI: Prefeitura amplia horário do comércio e estabelecimentos

Novo decreto passou a vigorar na sexta-feira, dia 28 – Arquivo/Candeia

O prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) assinou decreto na sexta-feira, dia 28, para ampliar o horário de funcionamento do comércio e de outros estabelecimentos da cidade.

No caso do comércio em geral, serviços, salões de beleza e afins, bares, restaurantes e similares, a capacidade é de 40% de atendimento, com horário diário de 8h e adoção dos protocolos geral e setorial específico.

O decreto trata também de academias de ginástica e clubes de lazer. Para esses segmentos, a capacidade é limitada a 30%, horário diário de 8h, permissão de aulas e práticas individuais e adoção dos protocolos geral e setorial específico.