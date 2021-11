BARIRI: Paróquia central arrecada alimentos para Cesta de Natal

Doações devem ser direcionadas à secretaria paroquial (na Passarela João Paulo II, atrás da Igreja Matriz). Maiores informações (14) 3662-1479 – Divulgação

Através das redes sociais, Padre Ériko Thiago Nogueira, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central, solicita doações para Cesta de Natal para famílias carentes.

As cestas estão sendo formadas com alimentos básicos, como arroz, feijão, macarrão, óleo e farinha, e também com ingredientes típicos de festas natalinas como panetone, refrigerante e doces em geral.

Comunidade e/ou empresas podem escolher a forma de contribuição, em um gesto concreto de Natal.

