Bariri lança projeto que disponibiliza serviços à população

Ganha Tempo estará disponível a partir de quarta-feira, dia 12 – Divulgação

A prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico, lança nesta quarta-feira (12) o projeto Ganha Tempo, cujo objetivo é suprir a necessidade da população que não possui acesso à internet.

O projeto contará com estagiários da área de Direito e Administração, além de recursos tecnológicos, como computadores e impressoras.

O Ganha Tempo ofertará ao público serviço de emissão de Boletim de Ocorrência eletrônico e de antecedentes criminais, consulta de segunda via de contas, serviços relativos ao “Meu INSS”, cadastros em geral, agendamentos do Poupatempo, confecção de currículos, consulta de documentos de veículos, cadastro no “Emprega Bariri” e impressão de segunda via de CPFs.

O Ganha Tempo está localizado na Rua Camilo Resegue, 68, ao lado do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). O local passou por pintura e manutenção da rede elétrica, para melhor atender os munícipes que procurarem os serviços.