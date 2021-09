Bariri faz descarte de 8 mil lâmpadas fluorescentes

Serviço de descontaminação de lâmpadas é realizado por empresa especializada – Divulgação

A prefeitura de Bariri, por meio do Setor de Meio Ambiente, realizou no dia 21 o descarte de 8 mil lâmpadas fluorescentes.

O material foi acumulado durante 12 meses no depósito temporário do Ecoponto Municipal, que fica no Barracão do Setor de Infraestrutura. As lâmpadas são provenientes de prédios do serviço público municipal e da população.

O serviço de descontaminação das lâmpadas foi realizado por uma empresa especializada, porque, além do vidro, são compostas por materiais tóxicos, como mercúrio e chumbo, metais prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Uma vez liberado pela quebra da lâmpada, o vapor de mercúrio em contato com o solo, rios e fontes de água, corrompe a cadeia alimentar e atinge os seres humanos.

O equipamento utilizado para efetuar o descarte correto tem um ciclo fechado que possui dois sistemas de filtragem, um para os fragmentos de vidro e alumínio e outro para os gases como o mercúrio, devolvendo à atmosfera apenas o ar puro.

O sistema a vácuo isenta o operador de inalação e qualquer risco de retrocesso de fragmentos e contaminação pelo vapor de mercúrio.

A empresa BSX, de Botucatu, contratada pela prefeitura, foi a responsável pela descontaminação e encaminhamento de todo o material para reciclagem.

Para descarte de lâmpadas fluorescentes, a administração municipal mantém um depósito temporário no Ecoponto Municipal, anexo ao Almoxarifado Municipal (Barracão), localizado na Avenida Claudionor Barbieri, 1780.

A entrega de lâmpada fluorescente pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas no Setor de Meio Ambiente pelo telefone (14) 3662-9203 ou e-mail meioambiente@bariri.sp.gov.br.