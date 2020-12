Bariri e Jaú recebem viaturas e equipamentos para a Defesa Civil

A cerimônia contou com a presença de autoridades, funcionários da Defesa Civil e munícipes – Giovana Felipe/Candeia

Na quarta-feira, 16, foi realizada a entrega de novos equipamentos para a Defesa Civil das cidades de Bariri e Jaú. A cerimônia foi realizada em frente ao Paço Municipal de Bariri e contou com a presença de diversas autoridades.

Os novos equipamentos foram comprados pelo governo do Estado com emenda do deputado estadual Manoel Barbosa do Nascimento (PSL), destinada à Secretaria de Estado da Casa Militar.

O projeto contempla 33 municípios paulistas, com verba total de cerca de R$ 5 milhões.

Os dois municípios receberam geradores elétricos, motosserras, tendas, barracas, holofotes, torres de iluminação e equipamento para combater incêndios. Além de duas viaturas, uma Fiat Strada para Bariri e uma Nissan Frontier 4×4 para Jaú.

Além de deputado Tenente Nascimento, estiveram presentes ao evento o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado, Walter Nyakas Júnior, o prefeito de Bariri, Francisco Leoni Neto (PSDB), a vice-prefeita Maria Pia Betty Pio da Silva Nary (DEM) e o vice-prefeito de Jaú, Sigifredo Griso (PMDB).

As corporações da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Jaú foram representadas pelo Capitão Alexandre Magno Urbano, Tenente Dante e o coordenador Valter Baltazar.