Bariri e Itaju ganharão poço artesiano

Programa ‘Água é Vida’ é do governo estadual – Divulgação

O Governo do Estado de São Paulo lançará nesta quinta-feira (7), às 12 horas, no Palácio dos Bandeirantes, o “Água é Vida”, programa de revitalização e de sustentabilidade hídrica.

Ele irá contemplar os municípios que não são atendidos pela Sabesp. Nove cidades da Região Administrativa de Bauru, que compõem a Bacia do Baixo Tietê (BBT), serão beneficiadas e ganharão a perfuração de um novo poço artesiano.

São elas: Bariri; Cafelândia; Guaiçara; Guarantã; Igaraçu do Tietê; Itaju; Itapuí; Reginópolis; e Sabino.