BARIRI: Caminhonete atinge estabelecimentos no centro

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 10 – Divulgação

Caminhonete Chevrolet D-20 subiu na calçada e atingiu a parede de dois estabelecimentos comerciais na Rua Sete de Setembro, perto da Praça Joaquim Lourenço Correa (Praça da Matriz).

O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (10). O condutor seguia no sentido único de direção e, após passar pelo semáforo situado no cruzamento com a Avenida 15 de Novembro, perdeu o controle do veículo e atingiu a parede de dois estabelecimentos.

O Corpo de Bombeiro esteve no local e socorreu o motorista ao pronto-socorro de Bariri. Ele teve ferimentos leves.

Fonte: Diego Santos