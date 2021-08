Bariri abre inscrições para o Programa Bolsa Trabalho

Devem se inscrever desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa; pode ser beneficiado apenas um membro por família – Divulgação

A Diretoria de Ação Social da Prefeitura de Bariri abre inscrições para o Programa Bolsa Trabalho, que ocorre em parceria com o Governo de São Paulo. O objetivo é disponibilizar vagas para desempregados, com prioridade para as mulheres.

A iniciativa oferece bolsas no valor de R$ 535 mensais para quem realizar atividades de trabalho nas unidades públicas municipais. A meta é promover a retomada de emprego e renda para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

A carga horária será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos.

Durante o programa, os participantes recebem um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs).

Quem pode se inscrever?

Devem se inscrever munícipes de Bariri, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo). Pode ser beneficiado apenas um membro por família.

Aqueles que tiverem interesse, podem se inscrever no portal do Bolsa do Povo, entre 24 e 29 de agosto: www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Quem não possuir acesso à internet ou tiver dificuldades para realizar a inscrição, poderá procurar a Diretoria de Ação Social, na região central, portando RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço. O atendimento será das 8h às 11h e das 13h às 16h.

A seleção está sendo feita até 8 de setembro e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.

O critério de seleção é baseado no questionário socioeconômico, com priorizações de mulheres arrimo de família (única responsável pela subsistência da família), maiores encargos familiares, tempo de desemprego e maior idade.

Cursos Profissionalizantes

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas:

Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

Gestão Administrativa

Gestão de Pessoas

Organização de Eventos

Rotinas e Serviços Administrativos

Secretariado e Recepção

Fonte: Assessoria de Imprensa