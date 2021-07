Banda D’Maori lança mais um single do EP “Efeito Veloz”

“Nós Dois” chegou em todas as plataformas digitais dia 2 e é mais um single do EP “Efeito Veloz” da Banda D’Maori – Divulgação

Dia 2, sexta-feira, a banda paulista D’Maori divulgou o single “Nós Dois”, o terceiro do novo trabalho “Efeito Veloz”. Ouça: https://spoti.fi/2Ui1o78.

No estilo pop-rock, o single “Nós Dois” fala de uma relação amorosa mal resolvida, desgastada naturalmente pelo tempo. Na sonoridade, temos um trio bem entrosado, formado por Renan Rodrigues (guitarra e vocal), João Pedro Dias (baixo) e Renato Coletta (bateria).

O processo criativo da banda é livre e participativo. Em “London Baby”, single de estreia, Renato Coletta trouxe a ideia central e o refrão, que foi trabalhado com os demais músicos. Já “Paris” foi escrita por João Pedro Dias.

A faixa “Nós Dois” é uma canção de Renan Rodrigues, que mostra um pouco mais do seu estilo e suas influências. A música será lançada propositalmente no dia 2 de julho, dia que o vocalista completa mais um ano de vida.

O single “Nós Dois” será o terceiro lançamento do EP “Efeito Veloz”, que terá seis músicas autorais. O EP completo estará disponível no dia 16 de julho, quando a banda completa dez anos de carreira. Apesar de quase uma década de estrada, a música autoral surgiu no repertório do trio em 2020.

“Tínhamos algumas letras rabiscadas, um arranjo aqui outro ali, mas foi em 2020 que resolvemos tirar as ideias da gaveta e entrar em estúdio”, explica Renan Rodrigues.

D’Maori

A banda D’Maori surgiu em Bariri, interior de São Paulo. Ao longo de dez anos, o grupo rodou todo o estado de São Paulo, realizando shows com um repertório que mescla pop-rock, reggae, brasilidades e hits atuais.

Para contatos:

Instagram: @bandadmaori

facebook.com/bandadmaori

Spotify: https://spoti.fi/3v5cee0

Texto: Thiago Paleari