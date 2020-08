Assobari promove Dia do Campo Limpo

Embalagens vazias serão recolhidas no dia 25 de agosto no Ecoponto Municipal de Bariri – Divulgação

A Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bariri (Assobari) promoverá no dia 25 de agosto o Dia do Campo Limpo. A parceria é com a Coopercitrus, prefeitura de Bariri, Adiaesp, Agrovitório e Agropecuária Tirado.

O projeto consiste em recolher as embalagens vazias de defensivos agrícolas das propriedades rurais, encaminhando-as para a destinação correta.

O local de entrega é o Ecoponto Municipal de Bariri, situado na Avenida Tenente Peliciote, 1.647. O horário é das 8h às 16h.

As embalagens vazias devem estar lavadas e furadas, de acordo com a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. As que não estiverem de acordo com o exigido não serão aceitas.