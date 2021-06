Arnaldo Jardim consegue recursos para Bariri e para Itaju

Dinheiro será usado em recapeamento asfáltico – Divulgação

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) obteve recursos para Bariri no valor de R$ 248,3 mil e para Itaju no montante de R$ 286,5 mil.

O dinheiro será liberado aos dois municípios pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

Conforme as emendas de iniciativa do deputado, as verbas devem ser utilizadas para recapeamento asfáltico em ruas das duas cidades.