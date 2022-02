Polícia Civil lança editais para contratação de 2,5 mil escrivães e investigadores

A Polícia Civil lançou no sábado (19) dois editais para a contratação 2,5 mil policiais que irão atuar em todas as regiões do Estado. Serão ofertadas 1,6 mil vagas para a carreira de escrivão de polícia e 900 para investigadores.

As inscrições estarão abertas a partir das 10h do próximo dia 3 até as 23h59 de 1 de abril e terão que ser realizadas, exclusivamente, pelo site da Fundação Vunesp. O valor da taxa é de R$ 105,50.

Os novos certames foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) do sábado (19). As vagas tinham sido autorizadas conforme despachados do governador em 2019 e 2021.

As vagas em ambos os certames foram regionalizadas o que facilita para os candidatos ficarem nas regiões que preferirem e 5% delas são destinadas, conforme a lei, as pessoas com deficiência.

Pré-requisitos

Entre os pré-requisitos para participar da seleção estão: ter no mínimo 18 anos completos; ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto da igualdade entre brasileiros e portugueses; não ter antecedentes criminais; estar em dia com serviço militar e com os direitos civis e políticos, ter habilitação, no mínimo, na categoria “B” para condução de veículos automotores e possuir diploma de graduação, expedido por entidade de ensino oficial ou reconhecida, devidamente registrado ou, na falta deste, certificado de colação de grau.