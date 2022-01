Pesquisa aponta que 84% dos pais querem filhos vacinados contra covid

Pesquisa do governo de São Paulo divulgada segunda-feira, 10, aponta que 84% dos pais e mães do Estado vão aderir à campanha de vacinação dos filhos entre 5 e 11 anos contra covid-19. O levantamento foi feito pelo Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) na última quinta-feira, 6, com 1.127 entrevistas por telefone em todas as regiões do Estado.

Entre os que pretendem vacinar os filhos, 87% residem na Grande São Paulo e 81% no interior. Segundo o Seade, diz o governo, a intenção de proteger as crianças contra a covid está diretamente ligada à percepção sobre a importância da vacinação. O levantamento aponta que 99% dos que consideram a campanha importante pretendem vacinar os filhos.

A pesquisa aponta que a intenção de vacinar os filhos é maior entre as mulheres (89%) do que entre os homens (76%). Pais e mães com esquema vacinal completo contra a covid-19 também são maioria – 91% dos que já tomaram a dose de reforço – entre os que pretendem levar os filhos aos postos de vacinação. (Confira a pesquisa completa na matéria no #LinkDaBio)

Fonte: Estadão/Reuters