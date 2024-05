País: Bariri se mobiliza para ajudar moradores do RS

Até quinta-feira (9) a Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizou 107 mortes em consequência das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o dia 26 de abril.

Segundo o boletim mais recente do órgão estadual, pelo menos 136 pessoas estão desaparecidas, no desastre climático já que afetou 1,47 milhão de pessoas, nos 425 municípios atingidos.

Diante desse quadro desolador, pessoas de todo o Brasil e até do exterior se mobilizaram em ajudar os gaúchos. Não foi diferente em Bariri.

Uma das primeiras ações foi divulgada pela fonoaudióloga Talita Costa Basso Monari em sua página no Facebook.

Em princípio, a doação de alimentos não perecíveis, água, roupas, fraldas e produtos de higiene pessoal era para ser feita na Rua Sete de Setembro, 611, no centro de Bariri (Iconstroi). Mas como o montante superou as expectativas, a central de arrecadação passou a ser o Santuário Nossa Senhora Aparecida. O recebimento dos itens ocorreu até sexta-feira (10), com grande número de pessoas ajudando na separação.

Empresas como o Grupo Frisokar e o Grupo Sampietro também auxiliaram na arrecadação e transporte das doações até o estado gaúcho.

Na manhã de quinta-feira (9) saiu um caminhão da empresa Sampietro com aproximadamente 3.500 litros de água mineral, alimentos, roupas, itens de higiene, numa carga estimada em 5 toneladas.

A parceria com a Frisokar foi feita, entre outros, pela Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) e pela Associação Fios de Afeto, que promove neste sábado (11) a Feira Mãos Criativas.

O Grêmio Estudantil Carlos Damião dos Santos, da EPI Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortuna, também somou esforços na ação solidária de ajuda às vítimas de enchente que assola o Rio Grande do Sul.

Ainda no município, na quinta-feira (9) o Circo Venegas realizou espetáculo solidário de arrecadação de doações para as vítimas da enchente que assola o Rio Grande do Sul. Quem levou um quilo de alimento, 5 litros de água potável ou um produto de higiene e limpeza pôde trocar por um ingresso para o show.

A Casa da Agricultura de Bariri integrou-se à rede do agro paulista na campanha em prol dos moradores do Rio Grande do Sul.

A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) disponibilizou a sua conta para o recebimento de doações via PIX: pela chave 33685686001041 (CNPJ). A divulgação foi feita pelo padre Ériko Thiago Nogueira.