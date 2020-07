Sessões da Câmara ficam suspensas em Bariri

Ato da Mesa Diretora determinou medida até 10 de julho

Ato da Mesa Diretora da Câmara de Bariri desta sexta-feira, dia 3, determinou a suspensão das sessões ordinárias do Legislativo até o dia 10 de julho. Dessa forma, a reunião marcada para a segunda-feira, dia 6, não será realizada.

Também está suspenso o atendimento presencial na sede do Legislativo, podendo ser realizado por e-mail ou telefone.

Para a tomada dessa decisão, a Mesa levou em consideração o Plano SP, que colocou Bariri e região na fase vermelha, mais restritiva.

Também citou aumento de 470% dos casos de Covid-19 no mês de junho, conforme matéria do Candeia de 27 de junho, recomendação do Ministério Público para resguardo de servidores e vereadores e que não há plataforma no Legislativo para a realização de sessões virtuais.