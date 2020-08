Saúde confirma mais duas mortes por Covid-19 e Bariri chega a 10

A Diretoria Municipal de Saúde confirmou mais duas mortes em Bariri pelo novo coronavírus. A cidade contabiliza 10 óbitos por Covid-19 até o momento.

Segundo informado, a primeira ocorreu no dia 7 de agosto, com morador do Bairro Santa Inês, com idade entre 70 e 80 anos. O segundo óbito ocorreu na segunda-feira, 10, sendo uma pessoa com idade entre 80 e 90 anos, morador do Jardim Umuarama.

O informe epidemiológico desta quarta-feira, dia 12, aponta para 493 casos positivos em Bariri, 12 a mais que o divulgado no dia anterior.

Ao todo, 2.112 testes tiveram resultado negativo. Há 324 pessoas curadas em Bariri, 16 a mais que na terça-feira, 11.