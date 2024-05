Prefeitura divulga programação de aniversário de Bariri

A Prefeitura de Bariri, por meio do Setor de Cultura, divulgou a programação em comemoração aos 134 anos de emancipação político-administrativa do município.

As atividades têm início no dia 6 de junho, com Culto de Ação de Graças, e terminam no dia 29 de junho, com Encontro de Bandas.

A maioria das atrações ocorre na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz).

O Rodeio Bariri 2024 será realizado entre 14 e 16 de junho no Estádio Farid Jorge Resegue. No dia 16, aniversário de Bariri, a entrada para o evento é solidária (a pessoa pode trocar um quilo de alimento por ingresso).

Confira a programação completa: