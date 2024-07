Política: Conselho da Criança e Adolescente seleciona membros suplentes

Até o dia 26 de julho, sexta-feira, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bariri (CMDCA) está com as inscrições abertas para o processo de escolha suplementar de membros suplentes.

Os interessados devem se inscrever, presencialmente, na sede da Diretoria de Educação e Cultura (Centro).

No ato de inscrição devem ser apresentados os seguintes documentos:

Requerimento preenchido publicado no Diário Oficial de Bariri, do dia 1º de julho;

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais disponível em: https://www.ssp.sp.gov.br/servicoc/atestado.aspx

Cópias da carteira de identidade e CPF;

Cópia de comprovantes de residência

Cópia do título de eleitor e Certidão Eleitoral regular disponível em: https://www.jus.br/servocos-eleitorais/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;

Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

Cópia da Carteira de Trabalho

Declaração de Compromisso de Dedicação Exclusiva, conforme anexo II.

(Fonte: Assessoria de Comunicação)