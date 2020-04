Paróquias celebram ritos da Páscoa via internet

Celebrações tiveram início com Domingo de Ramos; após missa, padre Ériko percorreu bairros da cidade distribuindo ramos abençoados – Rosa Marcolino

Os ritos programados pelas paróquias de Bariri no Sábado de Aleluia, 11, e Domingo de Páscoa, 12, serão transmitidos via internet. Sites e páginas do Facebook de órgãos de imprensa e das próprias paróquias retransmitem as celebrações.

Hoje, 11, na Paróquia de Santa Luiza, nos altos da cidade, tem a Vigília Pascal, último dia do tríduo, que começa a partir das 19h30, e será celebrada pelo pároco Carlos Menezes Júnior. Amanhã, 12, duas missas que comemoram a Páscoa também serão transmitidas pelo facebook da paróquia: pela manhã, às 8h, e no início da noite, às 18h.

Na Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, a celebração transmitida ocorre hoje, 11, e tem início às 20h, com a Vigília Pascal, celebrada pelo padre Leandro da Silva Pimentel. Amanhã, 12, as Missas de Páscoa retransmitidas via página do Facebook do Santuário serão celebradas pela manhã, às 9h30, e à noite, às 19h.

A paróquia central do Padre Ériko Thiago Nogueira, celebra hoje, 11, a partir das 19h, a Vigília Pascal, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. Amanhã, 12, duas missas de Páscoa devem ser retransmitidas: pela manhã, às 9h30, e à noite, a partir das 19h. Essas celebrações estão sendo colocadas no ar pela Rádio Serena e por órgãos de imprensa.

Semana Santa – Paróquia Santa Luzia

DIA HORA CELEBRAÇÃO

11/04 (sábado) 20h Vigília Pascal

12/04 (domingo) 9h30 Missa de Páscoa

19h Missa de Páscoa

Acompanhe as celebrações pelo facebook do Santuário

Semana Santa – Santuário Nossa Senhora Aparecida

DIA HORA CELEBRAÇÃO

11/04 (sábado) 20h Vigília Pascal

12/04 (domingo) 9h30 Missa de Páscoa

19h Missa de Páscoa

Acompanhe as celebrações pelo facebook do Santuário

Semana Santa – Nossa Senhora das Dores

DIA HORA CELEBRAÇÃO TRANSMISSÃO

11/04 (sábado) 19h Vigília Pascal Serena/Noticiantes

12/04 (domingo) 9h30 Missa de Páscoa Serena/Face Padre/Noticiantes

19h Missa de Páscoa Candeia