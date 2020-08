Justiça interroga acusado da morte de Mariana Bazza

Rodrigo Pereira Alves responde pelos crimes de estupro, latrocínio e ocultação de cadáver

Divulgação

Audiência está marcada para hoje em sala virtual de audiência

A Justiça de Bariri marcou para esta terça-feira, dia 11, às 13h30, audiência de instrução e julgamento na forma telepresencial para que seja ouvido Rodrigo Pereira Alves, acusado dos crimes de estupro, latrocínio e ocultação de cadáver contra a estudante Mariana Forti Bazza em setembro do ano passado.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a audiência será feita em sala virtual de audiência. Também deve ser ouvida uma testemunha.

Preso preventivamente, Alves foi detido no dia 25 de setembro de 2019 e até o momento passou por uma audiência de instrução em Bariri. Houve forte aparato policial para impedir que o réu fosse agredido.

Mariana desapareceu na manhã de 24 de setembro após sair de academia que frequentava, na Avenida José Jorge Resegue (Avenida do Lago).

Câmeras de segurança e uma foto tirada por ela de um homem que ofereceu ajuda para trocar um pneu furado levaram a polícia até Alves.

O veículo foi dirigido pela jovem a uma chácara em frente da academia, onde ele fazia bico como pintor.

Após fugir da polícia, o suspeito foi preso à noite em Itápolis. O carro da estudante, um VW de cor preta, estava naquela cidade.

Alves negou que tivesse praticado o crime, mas indicou o local onde o corpo de Mariana estava (distrito de Cambaratiba, que pertence ao município de Ibitinga).