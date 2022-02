Iniciativas em Bariri, Boraceia e Itaju vão ajudar vítimas da chuva em Jaú



Há vários locais no município que estão recebendo doações

Uma série de iniciativas em Bariri pretende auxiliar moradores de Jaú, castigados pelas fortes chuvas desde sexta-feira (28).

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) informou que a partir desta segunda-feira (31) o Fundo Social de Solidariedade de Bariri, a Diretoria Municipal de Ação Social e outros setores da prefeitura irão arrecadar água potável, alimentos e produtos de limpeza.

As doações devem ser entregues na sede da Diretoria de Ação Social, situada na Avenida Claudionor Barbieri, 705, no centro de Bariri, das 8h às 17h.

Além disso, a administração municipal está enviando maquinário para compor força-tarefa da região para ajudar na limpeza e reconstrução de danos causados pela chuva em Jaú.

Há também iniciativas de três vereadores. Paulo Grigolin (PP) informou em sua página no Facebook que doações podem ser feitas na Diretoria de Ação Social.

A vereadora Myrella Soares da Silva (DEM) também usou as redes sociais para comunicar que todas as unidades de saúde de Bariri estão recebendo roupas, água, alimentos, produtos de limpeza, entre outros itens.

O vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) informou que a população pode colaborar com material de limpeza e de higiene. Ele criou grupo de WhatsApp para que as pessoas ajudem. Também divulgou em sua página no Facebook locais de coleta de itens a serem enviados a Jaú.

Outro local que recebe doações de alimentos, água, roupas e produtos de limpeza é a Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba).

O padre Ériko Thiago Nogueira está pedindo colaboração para a Paróquia de São José, de Jaú, que sofreu estragos por causa das chuvas. É possível ajudar com a transferência de valores via PIX. A chave é o CNPJ 45 356 292 0125 78.

A Santa Casa de Bariri se solidariza com todos os munícipes de Jaú que precisam de apoio. Para isso, criou a campanha #JUNTOSPORJAU.

A partir desta segunda-feira (31) é possível levar ao hospital produtos de limpeza, roupas, cobertores, comida e água para as famílias que ficaram desabrigadas.

Boraceia

O prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Mello, Di Picapau, entrou em contato com o prefeito de Jaú, Ivan Cassaro, para oferecer o auxílio de maquinários para auxiliar a cidade.

O prefeito Ivan Cassaro aproveitou o contato e solicitou que Boraceia realize uma “Corrente do Bem” arrecadando alimentos, roupas, calçados, móveis e até eletrodomésticos para as famílias que perderam tudo com o alagamento causado pela cheia do Rio Jaú.

O Fundo Social de Solidariedade e o Setor de Assistência Social estão arrecadando a partir desta segunda-feira (31) vários produtos para auxiliar os moradores atingidos pelas fortes chuvas em Jaú.

As doações podem ser feitas na sede do Fundo Social de Solidariedade e da Assistência Social, próximo a Farmácia Municipal, das 8h às 11h e das 13h até 17h.

Itaju

O Fundo Social de Itaju comunica que estará angariando materiais de limpeza e gêneros alimentícios que serão destinados à comunidade jauense em atendimento às vítimas das enchentes.

As doações deverão ser entregues no Cras das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, a partir desta segunda-feira (31).

Os materiais arrecadados serão encaminhados ao Fundo de Jaú pela prefeitura de Itaju.