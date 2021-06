Covid-19: Bariri começa a vacinar pessoas a partir dos 42 anos

O município de Bariri inicia nesta quarta-feira (30) a vacinação contra a Covid-19 para quem tem 42 anos de idade, sem comorbidades.

A imunização será feita de forma escalonada, conforme o mês de aniversário da pessoa.

Esta quarta-feira é destinada a quem nasceu em janeiro e fevereiro. O horário é a partir das 14h30.

Na quinta-feira (1º) é a vez de nascidos de março a julho. Quem nasceu de agosto a dezembro pode se vacinar a partir da sexta-feira (2).

O local é o Clube da Melhor Idade. É preciso levar CPF, RG e cartão do SUS. Quem tem acima dessa idade também pode procurar a unidade.

A prefeitura de Bariri pede que as pessoas levem um quilo de alimento não perecível para auxiliar pessoas carentes do município.

Boraceia

Desde a segunda-feira, 28, com a chegada de uma nova remessa de doses de vacina contra a Covid-19 a Administração Municipal através da Diretoria de Saúde autorizou a vacina para 40 anos ou mais.

“Estamos buscando imunizar cada vez mais nossa população, buscando garantir proteção para todos”, afirmou prefeito Di-Picapau. Boraceia é no momento uma das cidades da região mais adiantada com a vacinação.