Coronavírus: casos suspeitos em Bariri dão negativo

Resultados foram divulgados na manhã desta quinta-feira, dia 23 – Divulgação

Os exames pendentes para suspeita do novo coronavírus (Covid-19) de moradores de Bariri tiveram resultado negativo.

A informação foi dada na manhã desta quinta-feira, dia 23, pelo interventor da Santa Casa de Bariri, Marco Antonio Gallo.

Segundo ele, apenas um menino de 8 anos aguarda o resultado de exames. Um homem de 64 anos apresentou resultado positivo por laboratório credenciado pelo SUS.

Em relação ao homem de 37 anos, que testou positivo para Covid-19 em laboratório particular, ficou internado no Hospital Estadual de Bauru e teve alta, o exame pelo Instituto Adolfo Lutz deu negativo.

De acordo com Gallo, quando houve coleta para exame em Bauru já tinham se passado sete dias da doença no homem.

Por isso, o exame pode dar falso negativo. “Temos que levar em conta outros fatores: histórico mais clínica, e todos levam a crer que é positivo”, diz o médico.

Fila zerada

O governo de São Paulo conseguiu na terça-feira, dia 21, zerar a fila de testes para coronavírus no estado. Até a semana passada, 17 mil pessoas aguardavam pelo exame. Como esses exames estão agora entrando no sistema, possivelmente o número de casos e de óbitos em São Paulo devem sofrer alteração, aumentando.

“Desses 17 mil (exames na fila), zeramos ontem (dia 21), ou seja, não existe mais 17 mil. E temos uma notícia melhor. Realizamos desde o dia 9 (de abril), 24 mil exames. Realizamos os 17 (mil) e batemos na casa de 24 mil. No dia 9 (de abril) tínhamos no estado inteiro 11 mil testes feitos, hoje temos 35,6 mil testes feitos”, disse Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan e membro do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo.

Gallo aguarda a chegada de testes rápidos pelo SUS. Dessa forma, será de interesse da própria pessoa saber se está imune ou não.