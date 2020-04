Coronavírus: Bariri registra segundo caso da Covid-19

Exame em homem de 64 anos foi feito pelo Instituto Adolfo Lutz – Divulgação

Bariri registrou o segundo caso do novo coronavírus (Covid-19). Trata-se de um homem de 64 anos, com comorbidades, que ficou internado na Santa Casa de Bariri de 3 de abril a 8 de abril.

Para esse paciente o exame foi feito pelo Instituto Adolfo Lutz, isto é, o resultado é considerado oficial pelas autoridades médicas.

Bariri teve também outro caso positivo (homem de 37 anos), mas o exame foi feito por laboratório particular. Falta chegar o resultado por laboratório credenciado.

Segundo o interventor da Santa Casa de Bariri, Marco Antonio Gallo, o homem de 64 anos ficou internado em isolamento. Assim que teve alta foi recomendado o isolamento domiciliar.

O médico informa que o hospital e a Diretoria Municipal de Saúde entraram em contato com o paciente e com familiares para relatar o resultado do exame e as medidas necessárias de prevenção.

Mais um caso suspeito

Uma mulher de 63 anos foi internada na Santa Casa de Bariri no dia 9 de abril.

Como apresentou alguns sintomas da Covid-19, foi colhido material e encaminhado para análise no Instituto Adolfo Lutz.

Segundo Marco Gallo, a mulher continua internada no local.

Na semana passada três pessoas foram internadas na Santa Casa de Bariri com suspeita da Covid-19.

Até o momento, Bariri tem dez casos suspeitos, 13 negativos e um positivo, que ainda aguarda contraprova do Instituto Adolfo Lutz.