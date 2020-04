Coronavírus: Mortes por coronavírus avançam pelo interior

Campinas é o município do interior que registra o maior número de óbitos; Penápolis tem a primeira morte

Os óbitos por coronavírus avançam para o interior do Estado de São Paulo. Há pelo menos um caso nas regiões de Araçatuba, Ribeirão Preto, Campinas, Baixada Santista, Presidente Prudente, e Sorocaba.

A região de Campinas é a que concentra o maior número de mortes, com seis, tendo registros em Americana (1), Nova Odessa (1) e Campinas (4). Neste sábado, Penápolis na região de Araçatuba registrou o primeiro óbito.

O Estado de São Paulo registrou 41 novas mortes neste sábado (4), chegando a 260 no total. Os municípios e respectivos números são: São Paulo (212), Guarulhos (5), Campinas (4), São Bernardo do Campo (4), Santo André (3). Cotia, Osasco, Santos, Sorocaba e Taboão das Serra têm duas mortes cada. Há ainda um óbito confirmado em cada cidade a seguir: Americana, Arujá, Barueri, Caieiras, Carapicuíba, Cravinhos, Diadema, Dracena, Embu das Artes, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jaboticabal, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Penápolis, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São Sebastião e Vargem Grande Paulista.

As 260 vítimas somam 144 homens e 116 mulheres. Do total, 223 tinham idade igual ou superior 60 anos. As demais incluem pessoas com menos de 60 com comorbidades que, assim como os idosos, representam grupo mais vulnerável a complicações da COVID-19.

Hoje também são 4.466 casos confirmados.

Confira abaixo todos os casos confirmados no Estado:

Cidades Casos confirmados ADAMANTINA 1 ÁGUAS DE LINDOIA 1 AGUDOS 1 AMERICANA 3 ARAÇATUBA 4 ARARAQUARA 2 ARUJÁ 5 ASSIS 1 ATIBAIA 3 BARUERI 29 BAURU 2 BOTUCATU 7 BRODOWSKI 1 CACHOEIRA PAULISTA 1 CAIEIRAS 19 CAJAMAR 1 CAMPINAS 26 CARAPICUIBA 11 CEDRAL 1 COTIA 28 CRAVINHOS 2 DIADEMA 23 DRACENA 1 EMBU DAS ARTES 19 FERRAZ DE VASCONCELOS 15 FRANCA 2 FRANCISCO MORATO 8 FRANCO DA ROCHA 7 GUARARAPES 2 GUARUJA 3 GUARULHOS 62 HORTOLÂNDIA 1 INDAIATUBA 2 IRACEMAPÓLIS 1 ITANHAÉM 2 ITAPECERICA DA SERRA 9 ITAPEVI 7 ITAPIRA 1 ITAQUAQUECETUBA 10 ITARARÉ 1 ITU 1 ITUPEVA 1 JABOTICABAL 3 JAGUARIUNA 1 JANDIRA 2 JAÚ 1 JOSÉ BONIFÁCIO 1 JUNDIAÍ 6 LENCOIS PAULISTA 1 LIMEIRA 2 LOUVEIRA 1 MAIRIPORÃ 4 MARÍLIA 1 MATÃO 2 MAUÁ 15 MOGI DAS CRUZES 17 MOGI GUACU 1 NOVA ODESSA 1 ORLÂNDIA 1 OSASCO 62 PARIQUERA ACÚ 1 PAULÍNIA 2 PENÁPOLIS 1 PIRACICABA 6 PIRAJUÍ 1 POA 3 PRAIA GRANDE 4 PROMISSÃO 1 RIBEIRAO PIRES 4 RIBEIRÃO PRETO 24 RIO CLARO 2 SALTO DE PIRAPORA 1 SANTA BRANCA 2 SANTA ISABEL 1 SANTANA DE PARNAIBA 24 SANTO ANDRE 76 SANTOS 66 SAO BERNARDO DO CAMPO 77 SAO CAETANO DO SUL 38 SAO JOSE DO RIO PRETO 9 SÃO JOSE DO RIO PARDO 1 SAO JOSE DOS CAMPOS 24 SAO MANUEL 1 SAO PAULO 3.496 SAO SEBASTIAO 3 SAO VICENTE 5 SOROCABA 8 SUZANO 8 TABOAO DA SERRA 39 TATUÍ 1 TAUBATÉ 1 VALINHOS 3 VARGEM GRANDE PAULISTA 4 VINHEDO 1 VOTORANTIM 2 VOTUPORANGA 1 Outro Estado 34 Outro País 35 Ignorado 7 TOTAL 4.466

Dados atualizados em 4 de abril, 16h30

Fonte: Governo do Estafo