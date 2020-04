Comerciantes pedem reabertura das lojas em Bariri

Um grupo de comerciantes pede que haja a reabertura dos estabelecimentos. Para isso, foi criado grupo de WhatsApp para troca de ideias entre os empresários.

As manifestações são no sentido de que Bariri e outras cidades do interior têm poucos casos da Covid-19 e, por isso, manter as lojas fechadas seria um remédio amargo demais.

Diante disso, a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) agendou reunião com o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) às 15h desta segunda-feira, dia 20.

O objetivo é verificar a possibilidade de o poder público local avaliar a reabertura das lojas.

Conforme decreto estadual, prorrogado até 10 de maio pelo governador João Dória (PSDB), somente podem funcionar no Estado serviços considerados essenciais.

O decreto publicado em Bariri (por tempo indeterminado) segue o mesmo teor do decreto estadual.

Uma das sugestões defendidas no grupo de WhatsApp é que prefeitos de municípios de menor porte tentem marcar reunião com o governador para tratar do assunto.