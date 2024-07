Cidade: Homem morre após ser atingido por equipamento em usina

Um operador de máquinas, de 28 anos, morreu após sofrer um acidente de trabalho, na terça-feira (9), na usina de açúcar e álcool localizada na Estrada Municipal Domenico Dalla Coletta, na zona rural de Bariri.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Eric Santana de Oliveira, manuseava um hidroroll, equipamento utilizado para irrigação, quando uma peça se desprendeu e o atingiu no peito.

O funcionário chegou a ser socorrido por equipes da usina e levado até a Santa Casa de Bariri, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.

O sepultamento do corpo de Eric foi realizado às 16h de quarta-feira (10) no Cemitério Municipal de Bocaina, cidade onde ele residia.

Nota Oficial da DC Bio

“É com profundo pesar que a DC Bio comunica o falecimento de um de seus colaboradores, ocorrido na noite desta terça-feira, dia 9.

Neste momento de dor, a empresa expressa suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos do colaborador. As circunstâncias do ocorrido estão sendo minuciosamente apuradas, e a empresa está prestando toda a assistência necessária aos envolvidos.

Reforçamos nosso compromisso com a segurança e bem-estar de todos os nossos colaboradores e continuaremos trabalhando para evitar que infortúnios como este se repitam. DC Bio.”