Bariri: Vacinação deixa Clube da Melhor Idade e vai para Diagnose e Soma 2

A partir de segunda-feira, dia 30 de maio, as vacinas contra a Covid-19 serão administradas de segunda a sexta-feira nas unidades Diagnose e Soma 2, de acordo com a informação da Diretoria de Saúde de Bariri.

As vacinas contra a gripe também serão aplicadas nas duas Unidades, lembrando que, em Bariri, esta imunização está sendo feita para todas as faixas etárias e todas as categorias.

Com isso, o ponto da Melhor Idade será desmobilizado, e a próxima sexta-feira, dia 27 de maio, será o último dia de atendimento no local. Neste último dia, o atendimento à população será até as 12h30, pois a partir desse horário a equipe da Saúde iniciará a transferência dos equipamentos para o Diagnose e para o Soma 2.

A partir de segunda-feira, no Diagnose, o atendimento será das 7 às 16 horas. Já no Soma 2, a unidade atende das 7 às 13 horas.

O Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges, fica localizado à Rua Campos Sales, 602, na Vila Santa Terezinha.

Já a Unidade Básica de Saúde “Aristides Alves Pereira”, o SOMA 2, está localizada à Rua Orlando Belluzzo, 700, na Vila Santa Helena.

Assim como já acontece, o cidadão deve apresentar documento oficial com foto (ou certidão de nascimento), CPF (ou cartão SUS) e o cartão de vacina para aqueles que buscam a segunda ou a terceira dose.

Data: A partir do dia 30 de maio de 2022, de segunda a sexta-feira.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri – 26/05/2022 – 09h20