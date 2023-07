BARIRI: Turma 1973 do Cene comemora 50 anos de amizade

Há sete anos a turma de formandos de 1973 do Colégio e Escola Normal Estadual (Cene-Bariri) se reúne para encontro de confraternização e recordações.

Este ano, o reencontro teve motivo especial: a amizade está completando 50 anos. O Jubileu de Ouro da turma 1973 foi comemorado no Condomínio Saint Paul, em Itaju.

Coordenado pela dupla Gê Bolsoni e Ciso Aguiar, o encontro se estendeu pelo final de semana dos dias 24 e 25 de junho, na hora do almoço, com direito a buffet, champanhe e taça personalizada, além de show de música ao vivo.

Segundo os participantes, a confraternização foi repleta de lembranças, boas risadas e grande dose de emoção.