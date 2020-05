Bariri terá R$ 3,9 milhões de auxílio financeiro

O Senado aprovou na quarta-feira, dia 6, projeto de lei complementar para prestar auxílio financeiro a Estados e municípios.

O texto passou por votações no Senado e também na Câmara dos Deputados e agora irá para sanção presidencial.

Para Bariri, o valor é de R$ 3,9 milhões, conforme anunciado pelo deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).

Os recursos são divididos em gastos para uso livre e para ações de saúde e assistência social

Os municípios serão beneficiados, ainda, com a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias que venceriam até o final do ano.