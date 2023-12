Bariri terá ciclofaixa e reforma de pista de caminhada

O Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), órgão ligado à Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, aprovou projeto para implantação de ciclofaixa e reforma de pista de caminhada para Bariri.

A reunião do órgão ocorreu no dia 11 de dezembro. Conforme o FID, os proponentes cujos projetos foram aprovados deverão aguardar a convocação da secretaria para assinatura dos convênios.

O projeto de Bariri foi elaborado em 2022. Contempla instalação de ciclofaixa, luzes de LED, wifi, entre outras melhorias na Avenida José Jorge Resegue (Avenida do Lago), do Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mario Fava até o trevo da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304). Nesse local as pessoas fazem caminhada e corrida diariamente.

Bariri solicitou R$ 1,5 milhão do FID, mas ainda não há confirmação se todo esse valor será liberado.

Objetivo

O objetivo do FID é gerir os recursos destinados à preservação do meio ambiente, dos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico, do consumidor, da ordem econômica, da livre concorrência, das pessoas com deficiência, do idoso, da saúde pública, da habitação ou urbanismo, da cidadania, dos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, do patrimônio público ou social ou de qualquer outro interesse difuso ou coletivo no território do Estado, bem como à prevenção, à reconstituição ou à reparação dos danos a eles causados.

Mediante chamamento público, por meio de edital convocatório, os interessados podem submeter projetos nas referidas áreas, os quais serão analisados tecnicamente e submetidos à aprovação do Conselho Gestor do FID, presidido pelo secretário da Justiça e Cidadania e composto pelos titulares das secretarias estaduais da Infraestrutura e Meio Ambiente, da Fazenda e Planejamento, da Cultura e Economia Criativa, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Desenvolvimento Social, da Procuradoria Geral do Estado, do Ministério Público Estadual, e por representantes da sociedade civil.