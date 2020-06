Bariri: Saúde realiza aplicação de inseticida em residências

O setor de saúde da prefeitura de Bariri iniciou nesta segunda-feira, 1º, aplicação de inseticida em residências. A ação visa eliminar focos do mosquito Aedes Egiptys, transmissor da dengue.

O setor de Vigilância Epidemiologia informa que os bairros que devem receber visita a equipe nesta segunda-feira, 1º, são Vila Americana, Jardim América, Jardim maravilha, Vila conceição, Parque dos Ipês e jardim Esperança 1.

Segundo Vanessa Navarro, responsável pelo setor, o trabalho consiste na passagem de duas equipes, a primeira eliminando focos com larvas e a segunda contra mosquitos adultos com inseticida.

“São de três a quatro minutos dentro de cada imóvel”, explica. “O morador deve deixar toda casa aberta, cobrir alimentos, proteger animais de estimação, se deslocar para fora do local na hora da aplicação do inseticida, além de esperar 15 minutos para retornar”, afirma.

“Caso haja idoso acamado ou com dificuldade de locomoção, o morador deve ficar em um quarto fechado e um acompanhe para que não se assuste com o barulho do equipamento”, enfatiza Vanessa.

Segundo ela, a ação é importante para que o mosquito adulto não migre para locais q não tem a presença do inseticida, depois voltando a se espalhar. O trabalho deve abranger toda cidade.

A Vigilância Epidemiológica de Bariri registrou neste ano 107 casos confirmados de dengue no município.