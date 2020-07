Bariri: Saúde confirma mais nove casos e uma morte suspeita por coronavírus

Segundo a prefeitura de Bariri, a cidade registrou mais nove casos e chegou aos 219 confirmados de Covid-19, nesta terça-feira, 21.

O setor de saúde investiga ainda um óbito que pode ter sido por Covid-19, de uma mulher, ocorrido no final de semana.

Caso se confirme, será a sexta morte ocasionada pela doença no município.

Segundo o Comitê de Combate ao Coronavírus, o setor aguarda o trâmite de rastreamento de informações para confirmar a suposta morte.

Dos confirmados, 163 estão recuperados. Mais informações a qualquer momento e a cobertura completa no Jornal Candeia.