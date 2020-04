Bariri: Reunião discute alternativas para reabertura do comércio

Foi realizada nesta segunda-feira, 20, reunião entre prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB), presidente da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), José Roberto Dalla Coletta, advogada da entidade Aline Favaro e representante do comércio local Paula Fernanda Vanzelli.

Em sua rede social, Neto Leoni definiu encontro como “produtivo”. “As medidas de proteção continuam necessárias, temos respeitado as normas e recomendações governamentais e do Ministério Público”, informou.

“Contudo, estamos trabalhando alinhados para buscar alternativas, caso a caso, para que nossos comerciantes possam continuar trabalhando e aguardando a flexibilização que nós sugerimos ao Governo do Estado”, informou.

Whatsapp

Um grupo de comerciantes pede que haja a reabertura dos estabelecimentos. Para isso, foi criado grupo de WhatsApp para troca de ideias entre os empresários.

As manifestações são no sentido de que Bariri e outras cidades do interior têm poucos casos da Covid-19 e, por isso, manter as lojas fechadas seria um remédio amargo demais.

Diante disso, a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) agendou reunião com o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB).

O objetivo foi verificar a possibilidade de o poder público local avaliar a reabertura das

Uma das sugestões defendidas no grupo de WhatsApp é que prefeitos de municípios de menor porte tentem marcar reunião com o governador para tratar do assunto.

Mais informações na próxima edição do Jornal Candeia.