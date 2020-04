Bariri: Rede municipal: equipe estuda antecipação de feriados

A equipe gestora da rede municipal de ensino estuda a possibilidade de antecipar para a próxima semana três feriados: 1º de maio, 12 e 15 de junho. Como nos dias 20 e 21 de abril já estava prevista suspensão de aula, a antecipação resultaria na paralisação das atividades de 20 a 24 de abril.

De acordo com Ana Fabíola Camargo Fanton Rodrigues, diretora de Educação, a proposta foi encaminhada ao prefeito Francisco Leoni Neto, que deve dar a palavra final sobre a antecipação.

Vale ressaltar que os feriados de junho originalmente ocorreriam nos dias 11 (Corpus Christi) e 16 (Dia do Município), mas já haviam sido alterados para possibilitar feriado prolongado pelo final de semana.

O chefe do Executivo também estuda, junto ao setor de Finanças, a possibilidade de antecipação do período de férias escolares da rede, de julho para o mês de maio e/ou junho. A dificuldade está no fato da prefeitura não dispor de recursos financeiros para fazer o pagamento do direito trabalhista.

O assunto foi discutido quarta-feira, 15, durante reunião de avaliação do processo de aulas à distância da rede municipal.