Bariri: Prefeitura anuncia câmeras em todas as escolas

O prefeito de Bariri, Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), anunciou nessa semana que todas as escolas da rede municipal terão câmeras de monitoramento.

“Determinei na manhã desta terça-feira, dia 11, que o Setor de Tecnologia e Informação da Prefeitura de Bariri providencie a instalação, o mais breve possível, de câmeras de monitoramento em todas as unidades escolares da nossa cidade”, relata ele, por meio de sua página no Facebook.

Outra medida do poder público é que vigias contratados pelo poder público atuem em colégios de maior vulnerabilidade.

O Executivo solicitou da Polícia Militar (PM) a intensificação das rondas escolares.

Segundo Abelardo, estão sendo feitas visitas às escolas para verificar o estado em que se encontram e formas de torná-las ainda mais seguras.

Outra ação é a realização de reuniões com profissionais da Educação, Ação Social e Saúde, a fim de traçar estratégias para cuidar da saúde psicológica dos envolvidos no ambiente escolar: docentes, equipes de apoio, pais e alunos.

“Com ações conjuntas, entre a Administração Municipal, a sociedade organizada, Corpo de Bombeiros e as Polícias Militar e Civil, conseguiremos levar informação, segurança e tranquilidade a nossa população”, ressalta Abelardo.

