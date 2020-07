Bariri: Prefeito restringe divulgação de mortes por Covid-19

O prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) assinou ontem (10) decreto para proibir a divulgação de óbito (suspeito ou confirmado) por Covid-19 no município em até 10 dias da morte da pessoa.

A medida vale para o Comitê de Prevenção e Enfrentamento da doença, para a rede pública de Saúde e para a Santa Casa de Bariri.

A decisão do chefe do Executivo tem relação direta com suposto óbito por Covid-19 divulgado na quinta-feira (9).

Após o prazo de 10 dias, as informações poderão ser dadas à imprensa desde que devidamente confirmadas e comprovadas.

No decreto, Neto Leoni menciona que as informações relacionadas ao novo coronavírus devem ser precisas e incontestáveis. Cita também que deve haver respeito com as famílias enlutadas.

Ao Candeia, o prefeito disse que decidiu publicar o decreto diante de questionamentos e precipitações na divulgação de algumas informações. Acrescenta que a medida foi de caráter pessoal e que não consultou a equipe da saúde.