Bariri: Prefeito estuda mudanças em diretorias

O prefeito de Bariri, Abelardo Simões, estuda alterações nos cargos do primeiro escalão, de diretores de serviço.

No momento, há avaliação de quem irá continuar e as trocas que serão necessárias. A previsão é que as mudanças sejam definidas e divulgadas no início de março.

Uma alteração dada como certa é a saída de Haghata Pepe Hailer Freire de Oliveira da Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que procurou o prefeito para pedir exoneração.

O Candeia apurou que uma possibilidade é que Flávio Coletta assuma a pasta, até mesmo de forma interina.

Uma fonte revelou que Haghata, com boa atuação em questões burocráticas e internas da prefeitura, estaria enfrentando percalços na articulação política e avaliando como injustas críticas com o trabalho feito na diretoria. Até o fim de fevereiro a servidora deve continuar à frente do Desenvolvimento.