Bariri: Prefeito enquadra comércio, bares, academias e salões de beleza ao Pacto Regional

Da redação – Terça-feira, 23, o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) publicou decreto que dispõe sobre novas regras para abertura de serviços não essenciais no município de Bariri.

As medidas enquadram bares e restaurantes, comércio, academias e salões de beleza às disposições gerais do Pacto Regional, que reúne 40 cidades e está em consonância com o Plano São Paulo, do governo do Estado.

São quatro as principais decisões e já estão em vigor: