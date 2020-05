BARIRI: Mais duas pessoas são internadas com suspeita de Covid-19

Gestante e idoso foram transferidos para Jaú – Divulgação

Duas pessoas foram internadas na Santa Casa de Bariri no fim de semana com suspeita do novo coronavírus (Covid-19).

Gestante de 23 anos foi internada no sábado, dia 9, e homem de 85 anos deu entrada no hospital no domingo, dia 10.

Segundo o interventor do hospital, Marco Antonio Gallo, por estarem com outras patologias, os dois pacientes foram transferidos para a Santa Casa de Jaú.

Já a mulher de 49 anos que testou positivo para a Covid-19 teve alta da Santa Casa de Bariri.

Além disso, há uma mulher de 67 anos internada no hospital da cidade.