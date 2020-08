Bariri fecha semana com 372 positivos e 274 curados de coronavírus

Segundo Comitê de Combate ao Coronavírus, Bariri possui nesta sexta-feira, 7, 372 casos confirmados de Covid-19 (coronavírus), 23 a mais do que o boletim emitido na quinta-feira, 6.

Com relação aos curados, são 274 casos, apenas dois mais do que o último boletim. Com isso, Bariri possui hoje 90 casos ativos de coronavírus, o maior número desde o início da pandemia. A cidade registrou oito casos de óbitos por Covid-19 até o momento.

A cobertura completa neste sábado, 8,no Jornal Candeia.