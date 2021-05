Bariri e Boraceia recebem recursos estaduais na área de Infraestrutura

Bariri e Boraceia estão entre os 29 municípios que receberam recursos do governo do Estado para obras de infraestrutura urbana. As verbas foram repassadas dia 14 de maio, através da Secretaria de Desenvolvimento regional (SDR).

Bariri recebeu R$ 94.018,52 para obras de infraestrutura urbana e Boraceia, R$ 85.164,13, para construção de calçadão. O montante repassado para todos os municípios foi de R$ 9,6 milhões.

No rol de serviços previstos estão recapeamento asfáltico, pavimentação, aquisição de caminhão pipa e revitalização de praças públicas.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Regional

MUNICÍPIO OBJETO VALOR

Bariri infraestrutura urbana R$ 94.018,52

Boracéia construção calçadão , R$ 85.164,13