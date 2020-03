Bariri: DEM fecha com Maria Pia

O partido Democratas (DEM) de Bariri acaba de fechar apoio à pré-candidatura de Maria Pia Betti Pio da Silva Nary (PP), atualmente vice-prefeita da cidade. Hoje o DEM é comandado pelo presidente da Câmara de Bariri, Ricardo Prearo.

“Não tomei o partido de ninguém”, diz Maria Pia. Segundo ela, o processo foi “na paz e tranquilidade com o Ricardo (Prearo)”.

Perguntada se o vereador é cotado para ser o eventual candidato a vice, diz que é um dos nomes, mas que Prearo ainda não decidiu se permanece na política. Maria Pia ainda está filiando pessoas para a sigla.

De acordo com Prearo, a orientação da Executiva estadual do DEM é que o partido lance candidatos a prefeito em cidades com menos de 50 mil habitantes, caso de Bariri.

Como ele disse que não sairia candidato, o diretório regional consultou se iria se opor em transferir o partido a político com pretensões em disputar a cadeira do Executivo. Prearo não se opôs em transferir o comando do DEM a Maria Pia.

O vereador afirma que ainda está no DEM, mas até o momento não definiu se permanece na sigla e se irá concorrer a algum cargo nas eleições municipais deste ano.

