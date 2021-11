Bariri: Comércio abrirá até às 22h a partir do dia 06

Nessa semana houve definição do horário de abertura do comércio de rua em Bariri e em Boraceia em dezembro, conforme convenção coletiva do trabalho celebrada entre os sindicatos dos lojistas e dos trabalhadores.

Entre os dias 1º e 3 de dezembro (quarta à sexta-feira) os estabelecimentos funcionarão das 9h às 18h.

O horário noturno (até 22h) será de 6 a 10, 13 a 17 e 20 a 23, num total de 14 dias.

Nos dias 4, 11 e 18 de dezembro (sábados) a abertura das lojas será até 17h. No dia 12 (domingo) o horário permitido é das 9h às 14h.

Nas vésperas de Natal (24) e ano-novo (31) o comércio de rua pode funcionar das 9h às 17h.

No dia 25 (Natal) e 1º de janeiro de 2022 (ano-novo) os estabelecimentos não atenderão.