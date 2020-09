Bariri: Calor aumenta cada vez mais nos próximos dias

A intensa onda de calor que atua em grande parte do Brasil, também vai deixar o estado de São Paulo em alerta nos próximos dias. Novos recordes serão estabelecidos na capital.

O sol, que predominou no fim de semana em São Paulo, com temperaturas acima dos 30°C por quase todas as áreas. Algumas cidades do interior, entre o norte e o oeste do estado, registraram máximas em torno dos 40°C.

Recorde de calor do ano

As temperaturas disparam na capital paulista nos próximos dias. Entre domingo e segunda-feira há expectativa de um novo recorde de calor do ano na cidade. A máxima prevista é de 34°C para o domingo e 35°C na segunda-feira. Sendo que, até o momento, a maior temperatura do ano foi de 34,1°C no dia 12 de setembro. Os dados são do INMET, na estação automática do Mirante de Santana, que fica na zona norte da cidade de São Paulo.

A segunda-feira amanheceu bem abafada e as temperaturas vão subir rapidamente no decorrer do dia, chegando aos 35°C à tarde.

No interior o calor segue intenso. De forma geral, o estado de São Paulo inteiro segue com condições para novos recordes nos próximos dias.

Possibilidade de um novo recorde histórico

A quinta-feira será um dia extremamente quente no estado de São Paulo. A máxima prevista é de 37°C, e com isso, há chance de um novo recorde histórico! O recorde absoluto de calor de toda série histórica do Mirante de Santana, para todos os meses, é de 37,8 °C em 17 de outubro de 2014.

Mais calor para São Paulo

E não acaba por aí. Segundo os meteorologistas da Climatempo, esse calor intenso ainda deve durar até o meio da outra semana. Entre os dias 5 e 7 de outubro os modelos meteorológicos indicam um terceiro episódio de aquecimento bem expressivo.

Além do calor extremo, outra preocupação é o ar seco. Fique atento, porque a umidade relativa do ar vai ficar abaixo dos 20% em vários dias entre esta semana e a próxima. Redobre os cuidados com a saúde e mantenha-se hidratado!

Fonte: Climatempo