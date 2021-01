Bariri acompanha região e entra na fase vermelha do Plano SP

Através de suas redes sociais, o prefeito Abelardinho Simoes (MDB) anunciou que a partir de segunda-feira, 25, Bariri irá acompanhar a região de Bauru e entrar na fase vermelha do Plano São Paulo de combate à COVID-19.

O enquadramento prevê o fechamento de bares, restaurantes e comércio, tanto de dia quanto de noite, sem atendimento presencial. Podem funcionar apenas padarias, mercados, açougue, posto de combustíveis, lavanderias, meios de transportes coletivos, transportadoras e oficinais de veículos, hotéis, bancos, pet shops, industrias e farmácias.

Bares e restaurantes poderão trabalhar apenas com sistema de delivery.

Segundo anunciado, o decreto com as novas restrições será publicado neste sábado, 23, com validade a partir de segunda-feira, 25.