Bariri: Acib se torna polo da Faculdade do Comércio

Associação Comercial e Industrial de Bariri firmou parceria com a Faculdade do Comércio e a partir deste mês passa oferecer quatro cursos de graduação online: Gestão Comercial (2 anos), Logística (2 anos), Recursos Humanos (2 anos), Sistema para Internet (Comércio Eletrônico – 2 anos e meio)

Os cursos são reconhecidos e receberam notas máximas no MEC. As aulas são online e os alunos podem contar com a estrutura da Acib para provas e acompanhamentos.

Com valores diferenciados para associados da entidade, a parceria começa com campanha promocional de desconto para todos, sendo o primeiro mês por R$ 90,00 ,com bônus de um mês grátis.

Para fazer a matrícula é necessário acessar o link do vestibular com prova de redação online: https://crm.facsp.com.br/login/43 É possível iniciar o curso ainda neste primeiro semestre de 2022.

“Esta é a oportunidade para associados e população em geral poder estudar de onde quiser, por um valor acessível e conquistar o tão sonhado diploma”, enfatiza o presidente da entidade, José Roberto Dalla Coletta Filho

Para mais informações, o telefone é de contato 3662-9400